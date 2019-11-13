2019-11-13T10:45:53+03:00
Общество

Витраж Межсоюзного дворца культуры в Мурманске хотят восстановить по старым фотографиям

Фасад, которому уже почти полвека, решили демонтировать и заменить, чтобы он не рухнул
Мария ПАШЕНКОВА
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Рабочие уже приступили к демонтажу уникального витража. Фото: Светлана ВодопьяноваРабочие уже приступили к демонтажу уникального витража. Фото: Светлана Водопьянова
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Межсоюзный дворец культуры был открыт в Мурманске 1972 году. С того дня здание не проходило через капитальный ремонт. На многие моменты можно было бы закрыть глаза, но не на состояние фасад.

За полвека металл обветшал и стал плохо держать стекло. Поэтому встал вопрос, что надо заменить старые конструкции на стеклопакеты. Благое намерение было воспринято северянами неоднозначно. Дело в том, что почти весь фасад бывшего ДК - это красивые витраж. Уникальный в своем роде для Мурманска. Мурманчане заволновались, что красота будет уничтожена.

- Ремонт фасада уже нецелесообразен, проще сделать новый, - пояснили в Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе. - Новая — на основе алюминиевого профиля и стеклопакетов. Она визуально копирует прежнюю, поэтому облик здания сохраняется. Кроме того, оригинальная витражная мозаика собрана в блоки и закреплена в фасадной конструкции. Рабочие снимают блоки, маркируют их для реставрации, чтобы потом вмонтировать в новую фасадную систему.

Мурманчане могут помочь этим работам. Дело в том, что часть витража была утеряна много лет назад. При каких обстоятельствах - уже никто не вспомнит. Поэтому у жителей города спрашивают старые снимки, по которым можно было бы восстановить картину в изначальном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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