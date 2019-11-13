Военнослужащие Северного флота будут ездить на собачьих упряжках

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-13T09:02:52+03:00

В питомнике сейчас находятся как взрослые хаски, так и щенки. Фото: пресс-служба Северного флота

Изменить размер текста: A A

Несколько лет назад на Северном флоте провели необычные показательные занятия - военнослужащих отдельной арктической мотострелковой бригады учили обращаться с оленьими упряжкам. Все-таки в тундре, где снега наметает с человеческий рост, даже в 21 веке на современном транспорте пробираться иногда очень непросто.

Тогда же защитникам Отечества показали, как ездить на собачьих упряжках. Практика оказалась удачной, поэтому сейчас в бригаде появился питомник хаски.

- Раньше при проведении показных и ознакомительных занятий по управлению традиционным транспортом коренных народов Крайнего Севера и Арктики для военнослужащих разведывательных подразделений арктической бригады использовались личные собаки отдельных энтузиастов ездового спорта из Мурманской области. Отныне несколько ездовых собачьих упряжек будет на постоянной основе действовать в составе соединения наряду с караульными собаками, - пояснили в пресс-службе Северного флота.

В питомник взяли как взрослых хаски, так и щенков. Воспитывать их будет опытный каюр, многократный призер всероссийских состязаний по ездовому спорту рядовая арктической бригады Надежда Тимонина. С началом нового учебного года занятия по управлению ездовыми собаками войдут в курс практической подготовки разведчиков арктической бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU