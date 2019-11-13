2019-11-13T09:40:54+03:00
Общество

В Мурманске освятили первую лютеранскую церковь

Сегодня приход посещают порядка ста прихожан
Лидия АРСТОВА
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Церковь еще строится, но службы проводить можно. Фото: Лютеране России - Церковь ИнгрииЦерковь еще строится, но службы проводить можно. Фото: Лютеране России - Церковь Ингрии
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Спустя 20 лет в Мурманске осветили первый лютеранский храм «Святого Креста».

- Заявку на строительство церкви мы подали в 1999 году. Удовлетворили бумагу только в 2010. В марте 2013 года началось строительство, а летом того же года заложили камень. Были проблемы с подрядчиком и финансированием. Сейчас здание все еще строится, но находиться там можно: есть тепло, вода, канализация, электричество. Знаете, моя дочь очень хотела венчаться в этой церкви. Время идет, и у нее уже трое детей. Конечно, окончание строительства очень долгожданно для наших прихожан! – рассказал «КП» настоятель прихода лютеранской церкви «Святого Креста» Александр Волчок.

По словам пастора, лютеране – одни из первых поселенцев на Кольском полуострове. В 1915 году на территории современной Мурманской области было 1942 полноправных члена лютеранской церкви. Спустя 105 лет ситуация изменилась: приход посещают порядка ста прихожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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