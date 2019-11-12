Жителя Мурманской области закололи ножом в белгородском селе

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-12T16:42:15+03:00

Северянин приехал погостить к родственникам своей жены, но встретили они его совсем не радушно

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Зачастую семейные ссоры, да еще и не на трезвую голову, ни к чему хорошему не приводят. Так, для северянина встреча с особо вспыльчивым родственником оказалась последней.

- По версии следствия, к родителям в село Мухоудеровка приехали из Кольского края дочь со своим мужем. 5 ноября в родительском доме собрались гости. На семейное застолье также пришла сестра жительницы Мурманской области и ее супруг. Они стали распивать спиртное, и в какой-то момент между свояками завязалась ссора. Разозлившись, местный житель ударил ножом в живот своего родственника, - рассказала «КП» старший помощник руководителя Следственного комитета по Белгородской области Елена Козырева.

От полученной травмы 46-летний северянин скончался на месте. Приехавшей бригаде скорой медицинской помощи осталось только констатировать смерть мужчины.

В отношении 51-летнего жителя Алексеевского района Белгородской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Сейчас злоумышленник находится под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU