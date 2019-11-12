2019-11-12T15:33:14+03:00
Общество

Полиция начала проверку после инцидента с онкобольной из Заполярного

Стражи порядка выяснят, почему женщине своевременно не оказали необходимую медицинскую помощь
Наталья ЛОБАНОВА
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Женщину не хотели отправлять в реанимацию, пока случаем не заинтересовались региональные власти.Женщину не хотели отправлять в реанимацию, пока случаем не заинтересовались региональные власти.Фото: Тимур ХАНОВ
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В начале ноября по всей Мурманской области разнеслась история онкобольной женщины из Заполярного, которую никак не хотели лечить местные врачи. Об этом в социальных сетях рассказал сын северянки под ником Vasily Vurt. Он рассказал, что его тяжелобольную мать врачи не хотели отправлять в реанимацию, несмотря на передозировку химиопрепаратами и обезвоживание организма. Бригада «скорой» лишь сделала ей обезболивающий укол, и уехала, сказав, что оказала всю помощь.

Дело дошло до того, что этим случаем обеспокоилась член Совета при президенте по правам человека Екатерина Винокурова. Она попросила губернатора Мурманской области Андрея Чибиса разрешить ситуацию и срочно госпитализировать женщину. В итоге, к онкобольной и ее сыну в Заполярный приехала замминистра здравоохранения региона. На вертолете их доставили в областную больницу в Мурманск. Теперь северянка чувствует себя лучше – ест, пьет, может разговаривать.

А сейчас на историю тяжелобольной обратили внимание и правоохранительные органы.

- В полицию с заявлением о ненадлежащем оказании медицинской помощи обратился адвокат жительницы Заполярного. В настоящее время мы проводим проверку, - пояснила «КП» заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Теперь стражи порядка выяснят, почему женщина так долго не могла получить необходимую ей помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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