Известный петербургский музыкант: «Новый министр культуры Мурманской области знает и понимает, что делает и о чем говорит, исходя из собственного опыта»

СЕГОДНЯ 14:17 2019-11-12T13:57:29+03:00

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Оказывается, не только мурманчане восприняли бурными овациями назначение Евгения Гомана министром культуры, искусства и молодежной политики Мурманской области, но и интеллигенция Северной столицы. Так своим мнением по этому поводу с «Комсомолкой» поделился Михаил Черниговский, известный петербургский музыкант, худрук музыкального фестиваля «Петербургские сезоны», член Международного музыковедческого общества, директор регионального отделения Международного союза молодых ученых на Северо-Западе, главный дирижер Санкт-Петербургского симфонического оркестра Ensemble.

- Лично я полностью поддерживаю это назначение. Евгений Гоман гармонично соединил в себе качества, которые необходимы для работы на такой должности. Он был инициатором и организатором целого ряда музыкальных и театральных проектов городского, регионального, всероссийского и международного уровней, адресованных именно молодежи, он создал «с нуля» инновационный, работоспособный и рентабельный театр. Кроме того, у Евгения есть семилетний опыт работы в качестве государственного служащего, - говорит Михаил Черниговский. – Его позиция и взгляд на будущее культуры и молодежной политики региона прозрачны, понятны и конструктивны. И, самое важное, в Мурманской области он известен, прежде всего, как деятель культуры и искусства, его творческие проекты популярны и востребованы, то есть он знает и понимает, что делает и о чем говорит исходя из собственного опыта.

Все эти факты, по мнению петербургского музыканта, говорят сами за себя.

ИСТОЧНИК KP.RU