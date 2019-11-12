Для детей-инвалидов Мурманской области собирают подарки к Новому году

СЕГОДНЯ 17:53 2019-11-12T16:47:51+03:00

Подарки для юных северян можно принести с 11 ноября по 23 декабря. Фото: pixabay.com

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Дети всегда очень ждут наступления Нового года. Ведь это особенный праздник, который приносит много радости, веселья и чудес! Уже совсем скоро улицы Заполярья засверкают яркими огнями, а в домах поставят нарядные елки. А под ней всегда приятно найти свой подарок.

Поэтому Мурманская региональная общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-ангелы Мурмана» проводит благотворительную акцию «Подари чудо для ангела», где все желающие могут порадовать «особенных» детей подарками к Новому году.

- Наши подопечные дети с инвалидностью будут очень рады сладостям, игрушкам, материалам для творчества. Все презенты мы раздадим юным жителям заполярной столицы и отправим ребятам из других городов и поселков Мурманской области, - рассказала «КП» руководитель организации «Дети-ангелы Мурмана» Оксана Кошевич.

Сотворить доброе дело и подарить частичку волшебства ребятам-инвалидам, может каждый. Принести игрушки, сладости и другие подарки можно с 11 ноября по 23 декабря по адресу: г. Мурманск, Северный проезд, дом 4. Подробности по телефону: 8 (960) 025-21-20.

ИСТОЧНИК KP.RU