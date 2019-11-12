2019-11-12T12:54:59+03:00
Экономика

В Мурманске разместят станцию системы «Гонец»

Благодаря этому спутниковая связь станет лучше
Елена ЧУМАКОВА
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Спутник будет четко следить не уходит ли улов за границу. Фото: Nord-NewsСпутник будет четко следить не уходит ли улов за границу. Фото: Nord-News
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«Гонец» окончательно пришел в Мурманск. Напомним, с этого года на промысловых судах, выходящих в море, обязательно стоять многофункциональная система персональной спутниковой связи, которая будет четко следить, чтобы рыбаки не отвезли свой улов за границу. А недавно в Мурманске открылся филиал АО «Спутниковая система «Гонец». Также региональные представительства появились в Норильске, Ростове-на-Дону и Анадыре

- В каждом из этих городов будет размещены станции «Гонец-Д1М». На данный момент они уже действуют Железногорске, Москве и Южно-Сахалинске. Также монтаж станции начался в Анадыре, - сообщает Роскосмос. – Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг спутниковой связи по передаче данных и сократить время доставки информации до потребителей.

Однако когда начнется установка региональной станции непосредственно в Мурманске, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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