2019-11-12T13:41:31+03:00
Происшествия

Житель Мурманска украл с кладбища инструменты и бензогенератор на 90 тысяч рублей

Северянину светит до пяти лет лишения свободы
Наталья ЛОБАНОВА
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Мужчина проник в мастерскую через входную дверь, с которой сбил навесной замок. Фото: pixabay.comМужчина проник в мастерскую через входную дверь, с которой сбил навесной замок. Фото: pixabay.com
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Где только не пытаются раздобыть денег нечистые на руку люди. Житель Мурманска, например, отправился на городское кладбище и попытался умыкнуть оттуда что-нибудь дорогостоящее.

- В полицию обратился 39-летний северянин и рассказал, что из его собственной мастерской на кладбище, что на дороге Кола - Мурмаши, похитили электроинструменты и бензиновый генератор на сумму 90 тысяч рублей, рассказывают в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Стражи порядка прибыли на место преступления, сняли отпечатки рук и обуви, которые, предположительно, принадлежали злоумышленнику. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к воровству может быть причастен безработный 40-летний мурманчанин. Его задержали и доставили в отдел полиции.

- В беседе мужчина во всем признался. В мастерскую проник через входную дверь, с которой сбил навесной замок. Похищенное имущество злоумышленник уже успел продать, а деньги потратил на собственные нужды, - отметили в ведомстве.

В полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Незадачливому вору грозит лишение свободы до пяти лет. Сейчас мурманчанин находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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