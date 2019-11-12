Мурманчане создали петицию, чтобы спасти уникальные витражи здания, где выступал Виктор Цой

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-12T11:38:55+03:00

Но ответственные за ремонт в бывшем дворце культуры сами хотят бороться за украшение

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Здание на улице Подстаницкого, 1 - одно из самых знаковых в Мурманске. Когда-то это был Межсоюзный дворец культуры, в 90-х - Мурманский областной институт повышения квалификации работников образования и культуры. Именно здесь в свое время выступал Виктор Цой. В наши дни здесь находится несколько крупных организаций от Фонда капремонта до МФЦ.

Одна из фишек здания - красивый витраж. Но сейчас мурманчане заволновались - красоту губят!

- На этой неделе собираются снести большие витражи на фасаде здания. Они - памятник советского времени. Без них здание потеряет свою красоту, свое лицо, - сообщил мурманчанин Кирилл Бобров. - Решение об уничтожении принято организацией МРИБИ. Сначала на втором этаже был снесен добротный советский паркет, его место заняла банальная плитка.

Он же создал петицию, чтобы спасти изюминку здания. Но, кажется, документ не нужен. В МРИБИ - Мурманском региональном инновационном бизнес-инкубаторе пояснили, что витражи будут стараться сохранить.

- Нам они самим очень нравятся, - рассказал директор МРИБИ Денис Скрыганов. - Но встал вопрос, что надо менять окна. Им уже более 50 лет, их эксплуатация может представлять опасность. Сейчас мы будем менять старые конструкции на современные стеклопакеты. Но витражи никто выкидывать не собирается. Их можно отделить от стекл, потом поместим на хранение. И будем изыскивать средства на дальнейшую установку.

Помимо этого витражи надо привести в порядок, т.к. за полвека на них скопилась грязь и другой налет времени.

ИСТОЧНИК KP.RU