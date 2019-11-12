В Мурманской области впервые за новый учебный год отменили уроки из-за холодов

СЕГОДНЯ 12:30 2019-11-12T12:30:03+03:00

12 ноября в Мурманской области ожидается до -19 градусов. Фото: Инна Михальчук.

Юные северяне из Никеля останутся дома, пока не потеплеет

Изменить размер текста: A A

Еще в октябре от осени в Заполярье не осталось и следа: по Мурманской области давно уже гуляют 20-градусные морозы. Северяне кутаются потеплее и спешат домой, чтобы не заболеть. 12 ноября в Кольском крае продолжает царить холод.

Из-за сильных морозов в Никеле даже отменили занятия. К слову, это первый такой случай в новом учебном году.

- Внимание! Занятия в школе № 20 в Никеле для учащихся 1-4 классов отменяются из-за низких температур на улице, - предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе Печенгского района.

По данным мурманского гидрометцентра, погода на всем Кольском полуострове сегодня действительно суровая.

- 12 ноября в регионе ожидается преимущественно морозная погода со среднесуточной температурой воздуха на 2-5 градусов ниже климатической нормы. В Мурманской области -9-14, местами до -19 градусов. Гололедица, - сообщают в мурманском «УГМС»

Однако уже завтра, 13 ноября, в Заполярье ожидается потепление.

- Днем с активизацией циклона в Норвежском море на Кольский полуостров сместится атмосферный фронт, пройдет снег, и температура воздуха постепенно повысится, - обещают синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU