2019-11-12T10:02:32+03:00
Происшествия

На дороге Апатиты-Кировск женщина-водитель врезалась в автобус, который вез 30 рабочих

Виновница ДТП неправильно выбрала боковой интервал
Мария ПАШЕНКОВА
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Фото: hibinform.ruФото: hibinform.ru
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Кажется, еще не все водители привыкли к зимним дорожным условиям. Снегопады, гололед и не всегда тщательно вычищенные дороги мешают автолюбителям.

Так, около 14 часов 11 ноября авария случилась на 11-м километре автодороги «Апатиты-Кировск»

- Водитель Nissan X-Trail, женщина 1979 года рождения, при выполнении обгона неправильно выбрала боковой интервал с движущимся в попутном направлении транспортным средством, в результате чего допустила столкновение с автобусом Higer, под управлением мужчины 1957 года рождения, - прокомментировала ДТП заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Как сообщает "ХибИнформБюро", автобус вез почти 30 рабочих. К счастью, в аварии из людей никто не пострадал, только сами машины. Водитель Nissan X-Trail за нарушения ПДД привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.15 КОАП РФ в виде штрафа в размере 1500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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