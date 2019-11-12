В Заполярном завершились поиски 26-летнего Джеральда Косенко

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-12T09:33:27+03:00

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Четыре дня родные Джеральда Косенко из Заполярного не находили себе места. Напомним, молодой человек с необычным именем ушел из дома 7 ноября, на следующий день позвонил с чужого телефона и все. Когда наступил понедельник, 11 ноября, а Джеральд так и не вышел на связь, родственники забили тревогу. Пост о том, что 26-летнйи северянин пропал, моментально разлетелся по сети. К счастью, уже вечером поиски уже были завершены.

- Найден, живой, - сообщил поисковый отряд «МурманСпас».

Подробности, где Джеральд пропадал все эти дни и почему заставил волноваться своих родных, не сообщаются.

Напомним, в Североморске продолжаются поиски 67-летней Раисы Петренко, которая страдает провалами в памяти. Из дома женщина, которая много лет проработала в госпитале, вышла еще 5 ноября и пропала.

ИСТОЧНИК KP.RU