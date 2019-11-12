2019-11-12T08:28:14+03:00
Общество

В Мурманске собирают подарки к Новому году для одиноких бабушек и дедушек

Все желающие могут принести еду, одежду, средства гигиены, которые передадут в дома престарелых
Наталья ЛОБАНОВА
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Пожилые мурманчане обязательно оценят открытки, созданные своими руками. Фото:https://vk.com/club18004599.Пожилые мурманчане обязательно оценят открытки, созданные своими руками. Фото:https://vk.com/club18004599.
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Помогать старикам – дело по-настоящему доброе и полезное. Порадовать северян пожилого возраста может каждый благодаря социальному проекту «Чужих стариков не бывает». Так, в Мурманске открылся сбор подарков к Новому году и Рождеству для бабушек и дедушек, находящихся в домах престарелых и отделениях сестринского ухода.

- Подарить можно одежду, например, новые футболки, ночные рубашки, носки. Принести стоит крема для рук и ног, согревающие бальзамы, шампуни, гели для душа, бытовую химию. Всегда пригодятся подгузники для взрослых, впитывающие пеленки, пакеты для мусора, влажные салфетки, - поясняют волонтеры.

Заполярных бабушек и дедушек можно также порадовать съедобными гостинцами. Например, угощениями к чаю: печеньем, вафлями, пряниками, конфетами, зефиром, фруктами или сладостями для диабетиков. Не лишними будут продукты питания длительного хранения.

Пожилые мурманчане обязательно оценят и открытки с поделками, созданные с душой своими руками.

Полный список вещей, которыми можно одарить дома престарелых, размещен в сообществе «Чужих стариков не бывает». Подробности по телефонам 8 (908) 606 -77- 10 (Татьяна) и 8 (921) 725 -01-18 (Кристина Михайловна).

ИСТОЧНИК KP.RU

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