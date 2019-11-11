Хор Оленегорска поздравил Александру Пахмутову с 90-летием

СЕГОДНЯ 17:30 2019-11-11T17:16:28+03:00

За свою долгую жизнь Александра Пахмутова написала более 400 песен, среди которых стала хитом "Надежда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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10 ноября советский и российский композитор, пианистка и общественный деятель Александра Пахмутова отметила свой 90-летний юбилей на сцене Большого театра в Москве.

Ко дню рождения заслуженной артистки СССР был запущен масштабный флешмоб. Суть его состояла в том, чтобы исполнить фрагмент песни «Надежда» и опубликовать видео с хештегом #поюПахмутовой на своей странице в социальных сетях. Так поступил и оленегорский хор «Вдохновение».

- Хор города Оленегорска Мурманской области поздравляет с юбилеем Александру Пахмутову! Восхищаемся ее талантом, любим песни и поем «Надежду»! – поделились в сообществе «ВКонтакте» участники «Вдохновения».

Александра Пахмутова за свою долгую жизнь написала более 400 песен. Помимо этого она была автором симфонической, хоровой и инструментальной музыки, музыки к известным кинофильмам и хореографическим постановкам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/743135" frameborder="0"></iframe> Оленегорский хор исполняет "Надежду".Автор: хор "Вдохновение" г. Оленегорска! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU