2019-11-11T17:16:28+03:00
Звезды

Хор Оленегорска поздравил Александру Пахмутову с 90-летием

Северянки исполнили отрывок из известной песни именинницы «Надежда» [видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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За свою долгую жизнь Александра Пахмутова написала более 400 песен, среди которых стала хитом "Надежда".За свою долгую жизнь Александра Пахмутова написала более 400 песен, среди которых стала хитом "Надежда".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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10 ноября советский и российский композитор, пианистка и общественный деятель Александра Пахмутова отметила свой 90-летний юбилей на сцене Большого театра в Москве.

Ко дню рождения заслуженной артистки СССР был запущен масштабный флешмоб. Суть его состояла в том, чтобы исполнить фрагмент песни «Надежда» и опубликовать видео с хештегом #поюПахмутовой на своей странице в социальных сетях. Так поступил и оленегорский хор «Вдохновение».

- Хор города Оленегорска Мурманской области поздравляет с юбилеем Александру Пахмутову! Восхищаемся ее талантом, любим песни и поем «Надежду»! – поделились в сообществе «ВКонтакте» участники «Вдохновения».

Александра Пахмутова за свою долгую жизнь написала более 400 песен. Помимо этого она была автором симфонической, хоровой и инструментальной музыки, музыки к известным кинофильмам и хореографическим постановкам.

Оленегорский хор исполняет "Надежду".Автор: хор "Вдохновение" г. Оленегорска! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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