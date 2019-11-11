2019-11-11T14:44:56+03:00
Общество

Ошиблись песочницей: Мурманск занял 108 место из 200 в рейтинге лучших городов России для жизни с детьми

В прошлом году детскую инфраструктуру северяне оценили выше
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Летом в Мурманской области активно облагораживали детские площадки.Летом в Мурманской области активно облагораживали детские площадки.Фото: Антон ЗАБИРОВ
Изменить размер текста:

Нередко в соцсетях натыкаешься на замечания мурманчан по поводу детской инфраструктуры в городе. По словам северян, в «Сказке» детям не интересно играть и это скорее аттракцион для селфи, а в самом центре расположена только маленькая пластиковая горка в центральном парке. Интересно, а как оценивают условия для детей жители других городов?

Портал «Вестник СЗФО» опубликовал ежегодный рейтинг лучших городов России для жизни с детьми. Всего россияне оценивали 200 муниципалитетов и рассказывали, насколько довольны инфраструктурой для детей в своем городе.

Средняя оценка по стране составила 6,6 балла из 10. Это на 0,3 балла ниже, чем в 2018 году. Почетное первое место рейтинга традиционно заняла столица: москвичи оценили детскую инфраструктуру на 8 баллов. На последнем месте - Каменск-Шахтинский, где оценка снизилась до 4,3 балла.

Мурманск занял в рейтинге 108 место, набрав 6,5 баллов. Примечательно, что в прошлом году мурманчан больше привлекала детская инфраструктура в столице Кольского Заполярья: местные жители оценили город в 6,9 баллов. Кстати, этим летом у нас активно приводили в порядок игровые площадки.

Упадок Мурманска наблюдается и в отношениях с соседями. Но есть и рейтинг, в котором Мурманск уступает только Архангельску, только радоваться нечему - мы одни из главных нытиков страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Птица целая, но кости слабоваты»: мурманчанка выхаживает раненую сойку
Жителю Североморска светит десять лет колонии за сбыт наркотиков и кражу продуктов
В Апатитах пьяный велосипедист упал под колеса автомобиля
В Мурманске в магазине мужчина угрожал покончить с собой и просил вызвать полицию
Жители Мурманска подписывают петицию в защиту бани "Громада"
Видеооператоры будут следить, как убирают снег во дворах и наледь с крыш в Мурманской области
Мурманская гимназия, поликлиника и 12 домов остались без горячей воды и отопления
В Заполярном ищут 26-летнего Джеральда Косенко, который ушел из дома четыре дня назад
Губернатор Мурманской области объявил войну «наливайкам»
В Никеле через шесть часов дали отопление в семь домов
В Мурманской области спасатели четыре раза выезжали на поиски охотников, пропавших три недели назад
«Благотворительность помешала»: В Мурманске точку раздач «Добрых обедов» пришлось перенести
В Апатитах рыбаки бросили улетевший в кювет УАЗ вместе с собакой
Авария на теплотрассе: В Никеле семь домов остались без отопления
В Высоком открыли памятник авиаторам, погибшим в мирное время
«Филе – 32!»: В Мурманском океанариуме серый тюлень празднует день рождения
Под Мишуково насмерть сбили шедшего по краю дороги мужчину
Губернатор Мурманской области помог вытащить улетевшую в кювет машину
Раненую сойку, найденную в Ковдоре, привезли спасать в Мурманск
Мурманчанку отправили в колонию на полтора года за пять ножевых ранений своему сожителю
Школы олимпийского резерва в Кировске и Мончегорске модернизируют
В фитнес-клубе Мурманска умер 51-летний мужчина
В Мурманской области сотрудникам ДПС вручили ключи от новых автомобилей
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично поздравил ученого-химика из Апатитов с победой в международном конкурсе ЮНЕСКО
В Североморске пропала женщина, у которой бывают повалы в памяти
В Полярных Зорях не хватает денег, чтобы отремонтировать фасад Дома детского творчества