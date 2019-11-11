Ошиблись песочницей: Мурманск занял 108 место из 200 в рейтинге лучших городов России для жизни с детьми

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-11T14:44:56+03:00

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Нередко в соцсетях натыкаешься на замечания мурманчан по поводу детской инфраструктуры в городе. По словам северян, в «Сказке» детям не интересно играть и это скорее аттракцион для селфи, а в самом центре расположена только маленькая пластиковая горка в центральном парке. Интересно, а как оценивают условия для детей жители других городов?

Портал «Вестник СЗФО» опубликовал ежегодный рейтинг лучших городов России для жизни с детьми. Всего россияне оценивали 200 муниципалитетов и рассказывали, насколько довольны инфраструктурой для детей в своем городе.

Средняя оценка по стране составила 6,6 балла из 10. Это на 0,3 балла ниже, чем в 2018 году. Почетное первое место рейтинга традиционно заняла столица: москвичи оценили детскую инфраструктуру на 8 баллов. На последнем месте - Каменск-Шахтинский, где оценка снизилась до 4,3 балла.

Мурманск занял в рейтинге 108 место, набрав 6,5 баллов. Примечательно, что в прошлом году мурманчан больше привлекала детская инфраструктура в столице Кольского Заполярья: местные жители оценили город в 6,9 баллов. Кстати, этим летом у нас активно приводили в порядок игровые площадки.

Упадок Мурманска наблюдается и в отношениях с соседями. Но есть и рейтинг, в котором Мурманск уступает только Архангельску, только радоваться нечему - мы одни из главных нытиков страны.

ИСТОЧНИК KP.RU