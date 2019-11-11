2019-11-11T15:11:25+03:00
Происшествия

Жителю Североморска светит десять лет колонии за сбыт наркотиков и кражу продуктов

Мужчина сбывал психотропные вещества в большом количестве и обокрал магазин на 10 тысяч рублей
Наталья ЛОБАНОВА
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Часть наркотиков злоумышленник хранил дома, а часть спрятал в тайники. Фото: pixabay.com.Часть наркотиков злоумышленник хранил дома, а часть спрятал в тайники. Фото: pixabay.com.
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В ноябре прошлого года 32-летний североморец, который долго занимался сбытом психотропных веществ, узнал, что у одного из домов в Мурманске находится тайник с 218 граммами амфетамина. Об этом он за вознаграждение рассказал наркоману. Но последнему достать из потайного места наркотики не удалось – его задержали сотрудники ФСБ.

В марте уже нынешнего года житель Североморска приобрел для продажи сразу несколько видов отравы: гашиш, метадон, амфетамин, героин, ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин. Часть из этого северянин хранил дома, а часть спрятал в тайники у подъездов домов в Мурманске. Но сбыть все вещества у него не получилось - и его задержали силовики.

Оказалось, что помимо наркотиков североморец грешил кражами. В феврале мужчина дважды украл продукты из местного супермаркета, всего на общую сумму почти десять тысяч рублей.

- Злоумышленник признал свою вину в совершении преступлений, кроме незаконного сбыта психотропного вещества в особо крупном размере. Однако в суде представили неопровержимые доказательства его виновности в виде показаний свидетелей, результатов розыска, экспертных исследований, - пояснили в мурманской прокуратуре.

Мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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