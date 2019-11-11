2019-11-11T13:14:51+03:00
Происшествия

В Апатитах пьяный велосипедист упал под колеса автомобиля

Как заметили пользователи соцсетей, мужчина чудом избежал смерти и праведного гнева водителя
Елена ЧУМАКОВА
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Велосипедист чудом не погиб под колесами авомобиля. Фото: Типичные АпатитыВелосипедист чудом не погиб под колесами авомобиля. Фото: Типичные Апатиты
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Насколько вероятно, что на пустом перекрестке в два часа ночи в самый разгар зимы встретятся пьяный велосипедист и автомобиль? Как выяснилось, если речь идет об Апатитах, то нет ничего невозможного. Необычное ДТП произошло 9 ноября в 01:56, которое попало в камеру видеонаблюдения.

На ролики длиной чуть больше минуты хорошо видно, как на перекресток выезжает велосипедист и, видимо заметив едущий автомобиль, пытается свернуть. Однако «железный конь» явно оказался не готов к таким маневрам на зимней дороге. Велосипедист падает, а проезжающий мимо автомобиль только каким-то чудом не проезжает по нему, а лишь слегка толкает лежащий на проезжей части велосипед. Сам байкер оказался пьян и не пострадал.

После такого пользователи соцсетей были уверены, что водитель автомобиля не сдержит свой гнев и даст горе-велосипедисту по лицу. Но у того оказалась железная выдержка. В итоге в ГИБДД инцидент не стали фиксировать как ДТП, поскольку участники решили конфликт сами на месте.

В Апатитах пьяный велосипедист упал под колеса автомобиля.Автор: Типичные Апатиты! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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