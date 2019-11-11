2019-11-11T12:46:37+03:00
Происшествия

В Мурманске в магазине мужчина угрожал покончить с собой и просил вызвать полицию

Возмутителя спокойствия росгвардейцы передали бригаде скорой помощи
Варвара РУСЛАНОВА
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Мужчина привлек к себе внимание в супермаркете весьма оригинальным способом. Фото: Мурманск ДТП ЧПМужчина привлек к себе внимание в супермаркете весьма оригинальным способом. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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Вечер воскресенья, 11 ноября, закончился настоящим ЧП в одном из супермаркетов на проспекте Героев-североморцев в столице Заполярья.

- В магазине на Героев-североморцев, 38 молодой человек вскрыл руки и требует полицию. Угрожает самоубийством! – такой тревожный пост появился в группе «Мурманск ДТП ЧП».

Сотрудники отреагировали незамедлительно и вызвали в супермаркет не только вневедомственную охрану, но и частную охранную организацию.

- Наши сотрудники задержали мужчину и отвезли его сначала в травмпункт, а потом передали бригаде скорой медицинской помощи для оказания дальнейшей помощи. Кроме себя он не успел никому навредить, - рассказал начальник пресс-службы Росгвардии Павел Харченко.

О дальнейшей судьбе возмутителя общественного спокойствия пока не известно. Собственно говоря, пока остается не ясным, зачем он хотел таким экстравагантным способом привлечь к себе внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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