В Мурманске в магазине мужчина угрожал покончить с собой и просил вызвать полицию
Вечер воскресенья, 11 ноября, закончился настоящим ЧП в одном из супермаркетов на проспекте Героев-североморцев в столице Заполярья.
- В магазине на Героев-североморцев, 38 молодой человек вскрыл руки и требует полицию. Угрожает самоубийством! – такой тревожный пост появился в группе «Мурманск ДТП ЧП».
Сотрудники отреагировали незамедлительно и вызвали в супермаркет не только вневедомственную охрану, но и частную охранную организацию.
- Наши сотрудники задержали мужчину и отвезли его сначала в травмпункт, а потом передали бригаде скорой медицинской помощи для оказания дальнейшей помощи. Кроме себя он не успел никому навредить, - рассказал начальник пресс-службы Росгвардии Павел Харченко.
О дальнейшей судьбе возмутителя общественного спокойствия пока не известно. Собственно говоря, пока остается не ясным, зачем он хотел таким экстравагантным способом привлечь к себе внимание.
ИСТОЧНИК KP.RU