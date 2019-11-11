2019-11-11T11:17:00+03:00
Происшествия

В Заполярном ищут 26-летнего Джеральда Косенко, который ушел из дома четыре дня назад

На лбу у пропавшего молодого человека не большая шишка
Варвара РУСЛАНОВА
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Родные не видели Джеральда с 7 ноября. Фото: Александра КосенкоРодные не видели Джеральда с 7 ноября. Фото: Александра Косенко
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В Мурманской области стоит не по-ноябрьски морозная погода, а северяне продолжают пропадать. Напомним, на прошлой неделе в Североморске искали 67-летнюю Раису Петренко, у которой случаются провалы памяти, а в Зверосовхозе с 24 октября ведутся поиски Вячеслава Стародубцева. Теперь же к географии поисково-спасательных операций добавился и Заполярный.

- 26-летний Джеральд Косенко ушел из дома 7 ноября. Псоледний раз звонил 8 ноября с чужого номера телефона. С тех пор о нем ничего не известно, - написала в соцсетях Александра Косенко.

Молодой человек был одет в темно-синюю куртку с капюшоном и оранжевой вставкой на воротнике, черные спортивные штаны, серые кроссовки с зелеными вставками. Из особых примет – небольшая шишка на лбу.

- Если кто-то обладает информацией о местонахождении Джеральда, прошу сообщить по телефону 8-902-131-62-70 или в отдел полиции, - просит помощи девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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