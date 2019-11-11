В Мурманской области спасатели четыре раза выезжали на поиски охотников, пропавших три недели назад

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-11T08:31:34+03:00

Но мужчины до сих пор не найдены

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С 24 октября нет вестей от двух жителей Мурманской области. Напомним, мужчины 54 и 56 лет уехали на охоту в Ловозерский район и к намеченному сроку не вернулись. Их родные забили тревогу.

Поиски северян начались 28 октября. Но, увы, все безрезультатно.

- С 7 по 9 ноября спасатели Мурманского Арктического координационного аварийно-спасательного центра четвертый раз выезжали для поиска двух охотников, пропавших в конце октября в окрестностях озера Верхнее Полисарское, - сообщили подробности в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде. - Шесть человек из Кировского и Мурманского подразделений на трех снегоходах прибыли в указанный район с задачей: при помощи подводных камер обследовать участок дна безымянного озера на предполагаемом пути следования пострадавших. Работы выполнены в полном объеме, следов пропавших мужчин не обнаружено.

Ранее к поискам привлекали и водолазов.Они исследовали дно и спуски к воде, брали с собой подводную камеру.

ИСТОЧНИК KP.RU