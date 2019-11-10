В Апатитах рыбаки бросили улетевший в кювет УАЗ вместе с собакой

СЕГОДНЯ 17:17 2019-11-10T13:23:47+03:00

Сотрудники ДПС смогли подойти к внедорожнику только после того, как супруга водителя забрал хвостатого охранника

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Кажется, в этом случае в историю о том, что «мою машину угнали, разбили и бросили», вряд ли кто-то поверит. Поскольку даже бравые инспекторы ДПС не смогли подойти к оказавшему в кювете внедорожнику, таким рьяным охранником оказался сидящий в нем пес. Что уж говорить о гипотетических угонщиках?!

Около полудня 9 ноября в паре километров от Апатитов с дороги улетел «УАЗ Патриот». Ехавшие в нем рыбаки быстро выбрались из помятого «железного коня» и сбежали, оставив в машине с разбитыми стеклами собаку. Приехавшие на место сотрудники ДПС не смогли осмотреть внедорожник – пес не подпускал их и близко к автомобилю.

- Собаку забрала супруга водителя, которой сообщили об аварии полицейские. По ее словам, она не видела своего мужа с тех пор, как он уехал на рыбалку и понятия не имеет, в каком он состоянии, - описывает необычную ситуацию «ХибИнформБюро».

Женщина приехала на место ДТП вовремя. Брошенную в машине собаку уже собирались забрать обеспокоенные зоозащитники. Кстати, хвостатый охранник был далеко не молод – ему 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU