В Высоком открыли памятник авиаторам, погибшим в мирное время

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-10T12:48:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Высоком базируется смешанный авиаполк, подчиняющийся командованию Дальней авиации Военно-космических сил России. Несмотря на все мастерство заполярных летчиков, и на их долю выпадают беды. Напомним, 22 января на авиабазе Оленья разбился бомбардировщик Ту-22М3, попавший с сильный снежный заряд. В катастрофе погибли погибли три члена экипажа. Штурману-инструктору Максиму Рылкову чудом удалось выжить. После трагедии Вооруженными силами был создан фонд для помощи родственникам погибших. Часть денег передали вдовам, а часть оставили на строительство памятника авиаторам, погибшим при исполнении служебных обязанностей в мирное время. 9 ноября в Высоком его открыли губернатор Мурманской области Андрей Чибис и заместитель главнокомандующего Военно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов.

- Служить в авиации могут только сильные и мужественные люди, которые не боятся рисковать собой. Мы гордимся ими, а особый предмет гордости – семьи наших летчиков. Когда люди после трагедии собрали деньги в помощь, вдовы приняли решение часть средств направить не на свои каждодневные и очень важные нужды, а на увековечение памяти о летчиках, погибших совсем недавно, а также в предыдущие годы. Это дорогого стоит! – Андрей Чибис. На гранитной плите высечены имена не только трех членов экипажа Ту-22М3, но и еще 29 летчиков, погибших в авиакатастрофах, начиная с 1965 года в Североморске 1 и 3, на авиабазе Оленьей, Амдерме и Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU