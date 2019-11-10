«Филе – 32!»: В Мурманском океанариуме серый тюлень празднует день рождения

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-10T14:55:18+03:00

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А в Мурманске новый рекорд! Свое достижение годичной давности обновил ластоногий артист Мурманского океанариума Филя. Сегодня, 10 ноября, он отмечает свой 32-й день рождения. Для самца серого тюленя это настоящий рекорд – в дикой природе они доживают лишь до 25 лет.

- Несмотря на возраст, наш самый опытный артист чувствует себя хорошо – мы его оберегаем, а ветврач постоянно следит за его здоровьем. Кстати, в свой день рождения Филя на сцену не выйдет. Дело в том, что сейчас у него отпуск – у тюленей начался гон. Вместо того, чтобы показывать зрителям трюки, Филя, попадая в большой бассейн, начинает плавать в свое удовольствие и наносить визиты кольчатой нерпе Кнопе, которой отдает предпочтение, - рассказывает директор Мурманского океанариума Ирина Коротыш.

Тем не менее, тренер Александр Калинин поздравит своего любимца и принесет ему в подарок большую вкусную рыбу. В океанариуме надеются, что Филя продолжит радовать их и дальше и обновит еще ни один возрастной рекорд.

С Днем рождения, Филя! Здоровья и вкусной рыбки тебе, оставайся таким же очаровательным и талантливым артистом!

ИСТОЧНИК KP.RU