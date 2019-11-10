Под Мишуково насмерть сбили шедшего по краю дороги мужчину

СЕГОДНЯ 11:15 2019-11-10T11:35:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Воскресное утро под Мурманском началось с трагедии.

- В Мишуково легковушка сбила человека. Госавтоинспекция уже работает, реанимация промчалась со стороны Мурманска. Одет как рабочий со стройки. Ботинки лежали отдельно, - сообщила в группе «Мурманск ДТП ЧП» Татьяна Захарова.

Опытные пользователи соцсетей тут же вспомнили, что слетевшие с человека ботинки – плохая примета. И, увы, не ошиблись!

- Около 06:20 10 ноября в районе 4 километра автодороги Мишуково - Снежногорск неустановленный водитель при неизвестных обстоятельствах допустил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части со стороны Снежногорска по ходу движения транспорта. От полученных травм пешеход скончался на месте, - сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева. - Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Личность погибшего устанавливается. Мужчине на вид около 60 лет. Одет во все темное, светоотражающие элементы на одежде отсутствуют. Проводится проверка.

Видимо отсутствие светоотражающих элементов и сыграло роковую роль этим утром. Вероятно водитель в темноте просто не заметил шагающего по краю дороги мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU