Школы олимпийского резерва в Кировске и Мончегорске модернизируют

СЕГОДНЯ 14:20 2019-11-09T14:21:08+03:00

Изменить размер текста: A A

У Мурманской области есть все шансы стать современной базой для соревнований, тренировок и воспитания спортсменов-горнолыжников мирового уровня. Условия, которые создадут в школах олимпийского резерва заполярного региона, губернатор Андрей Чибис обсудил с президентом РФ по горнолыжному спорту Леонидом Мельниковым и вице-президентом Валерием Цыгановым.

Сейчас почти готов, а окончательно будет утверждён в декабре, проект искусственного оснежения и освещения склона Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Расходы на себя взяла федерация. Запланированные работы позволят северянам раньше начать тренировки, организовывать сборы и проводить в Мурманской области состязания высокого уровня.

Без обновления не останется и спортшкола олимпийского резерва в Мончегорске. Здесь реконструируют или построят новую лыжную базу, откроют новую канатную дорогу, поставят системы освещения и искусственного оснежения, закупят современную технику. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал желание федерации совместно развивать профессиональный горнолыжный спорт на Кольском полуострове.

- Нам очень хочется, чтобы в Заполярье воспитывалось больше хороших спортсменов. Мы работаем над тем, чтобы тренировочная горнолыжная база, которая существует, вышла на другой уровень. Мы готовы всё для этого сделать», – подвёл итог встречи глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU