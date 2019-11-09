2019-11-09T12:29:59+03:00
Общество

В Мурманской области сотрудникам ДПС вручили ключи от новых автомобилей

В машинах есть видеонаблюдение, сигнальные установки и специальные цветографические схемы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Церемонию провели в преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел. Фото: 51.мвд.рфЦеремонию провели в преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел. Фото: 51.мвд.рф
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Сегодня в Мурманске подразделениям ГИБДД заполярного региона торжественно вручили ключи от новых служебных машин.

В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел, начальник УМВД России по Мурманской области Виталий Зайков, недавно получивший звание генерал-майора полиции, передал ключи от новеньких автомобилей руководителю УГИБДД региона.

Виталий Зайков отметил, что техническая оснащенность полиции очень важна при борьбе с преступностью, а также призвал стражей порядка бережно относиться к полученному транспорту и обязательно соблюдать правила дорожного движения.

Новые с иголочки авто появились в регионе благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Деньги на это дело выделили из федерального бюджета.

-Каждая машина оборудована видеонаблюдением для записи дорожной обстановки, а также сигнальными установками и специальными цветографическими схемами, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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