В Мурманской области сотрудникам ДПС вручили ключи от новых автомобилей
Сегодня в Мурманске подразделениям ГИБДД заполярного региона торжественно вручили ключи от новых служебных машин.
В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел, начальник УМВД России по Мурманской области Виталий Зайков, недавно получивший звание генерал-майора полиции, передал ключи от новеньких автомобилей руководителю УГИБДД региона.
Виталий Зайков отметил, что техническая оснащенность полиции очень важна при борьбе с преступностью, а также призвал стражей порядка бережно относиться к полученному транспорту и обязательно соблюдать правила дорожного движения.
Новые с иголочки авто появились в регионе благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Деньги на это дело выделили из федерального бюджета.
-Каждая машина оборудована видеонаблюдением для записи дорожной обстановки, а также сигнальными установками и специальными цветографическими схемами, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
ИСТОЧНИК KP.RU