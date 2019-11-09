Губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично поздравил ученого-химика из Апатитов с победой в международном конкурсе ЮНЕСКО

СЕГОДНЯ 11:28 2019-11-09T11:28:14+03:00

Финалисты получили гранты на исследования по защите окружающей среды и здоровья людей с помощью зеленых инновационных технологий

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Вчера в Париже прошла торжественная церемония награждения семи победителей программы ЮНЕСКО «Зеленая химия для жизни». Финалисты получили гранты на исследования по защите окружающей среды и здоровья людей с помощью зеленых инновационных технологий. Одним из лауреатов стала Галина Калашникова, ученый из Кольского научного центра РАН.

Наша землячка получила грант в размере около 30 тысяч долларов на создание материалов, которые могут очистить сточные воды и жидкие радиоактивные отходы. Помимо нее, грантами также были удостоены ученые из Бангладеша, Египта, Испании, Мексики и Зимбабве.

С победой в международном конкурсе, где соревновались деятели науки из 43 стран мира, Галину Калашникову лично поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

-Я очень горжусь тем, что у нас в области есть такой ученый, как Вы. В напряженной и высококонкурентной борьбе Вы получили заслуженную награду и поддержку. Надеюсь, чтобы Вы, помимо своей научной деятельности, поможете развить наш Научно-образовательный центр в Кольском крае, - подчернул глава региона.

Андрей Чибис также отметил, что после возвращения апатитчанки из Парижа, заедет к ней в гости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/742797" frameborder="0"></iframe> Андрей Чибис поздравил ученого-химика из Апатитов с победой.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU