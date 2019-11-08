2019-11-08T17:30:05+03:00
Происшествия

В Североморске пропала женщина, у которой бывают повалы в памяти

О Раисе Петренко ничего не известно уже три дня
Елена ЧУМАКОВА
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Раиса Петренко пропала три дня назад. Фото: Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО г.Северморск и г.ОстровнойРаиса Петренко пропала три дня назад. Фото: Межмуниципальным отделом МВД России по ЗАТО г.Северморск и г.Островной
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Родители 67-летней Раисы Петренко вот уже третий день не находят себе места от беспокойства. Повод весьма веский – женщина пропала без вести.

- По словам родных, около 15:00 5 ноября Раиса Васильевна ушла из дома по адресу: Североморск, улица Гаджиева, дом 11, квартира 190 и до настоящего времени не вернулась. У женщины случаются провалы в памяти. Она может быть дезориентирована, - сообщает пресс-службы УМВД по Мурманской области.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Раисы Петренко, просьба позвонить по телефонам: 8 (81537) 5-15-90 или 02, либо написать в соцсетях Евгению Карпову.

Напомним, с 24 октября в Зверосовхозе ищут 56-летнего Вячеслава Стародубцева, который также ушел из дома и до сих пор не вернулся. Мужчины нет уже две недели, а на улице стоят морозы, правда, пока не слишком суровые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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