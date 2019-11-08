В Полярных Зорях не хватает денег, чтобы отремонтировать фасад Дома детского творчества

СЕГОДНЯ 17:01 2019-11-08T17:01:31+03:00

А теперь отгадайте, в каком здании учатся прекрасному дети, а где трудится публичная власть. Фото: Новости г. Полярные Зори

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Несмотря на то, что в последнее время заполярные города заметно преобразились, проблемы, накопленные годами, в них все же остаются. Вот и жители Полярных Зорь, увидев проект освещения местной администрации в рамках «Города света», оценили его по достоинству и предложили потраченным на подсветку деньгам лучшее применение.

- Мы, родительский комитет Детского дома творчества, просто не можем молчать. Так выглядит проект освещения администрации Полярных Зорей в рамках реализации проекта «Город света». Красиво! Зимой в темное время так вообще будет смотреться замечательно. Но что делать со зданием, куда ходят наши дети? В любое время года оно выглядит как после войны. Внутри силами работников все кабинеты и коридоры отремонтированы и там очень уютно. Но вы посмотрите, что снаружи? Все образовательные учреждения отремонтированы, а единственное место, где детей обучают абсолютно бесплатно, нет. Стыдно! – написала северянка, пожелавшая остаться анонимной, в группе «Новости г. Полярные Зори».

Ответ главы Полярных Зорь Максима Пухова не заставил себя долго ждать. В первую очередь, он поблагодарил женщину, которая подняла столь актуальный для города вопрос.

- Абсолютно согласен с автором из родительского комитета ДДТ о том, что здание выглядит непрезентабельно. Более того, вопрос об облицовке фасада стоит давно. Однако средств местного бюджета хронически не хватает, даже на полное устранение предписаний надзорных органов и первоочередные ремонтные работы. Тем не менее, задачу нашему отделу образования поставил, будем изыскивать возможности по результатам исполнения бюджета 2020 года, - обнадежил Максим Пухов.

ИСТОЧНИК KP.RU