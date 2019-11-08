В Мурманской области с начала сезона сошло около полусотни лавин

СЕГОДНЯ 16:00 2019-11-08T16:00:51+03:00

Еще ни одна из них не была принудительной

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В этом году зима как никогда рано пришла в Мурманскую область. Сразу, как закружили первые белые мухи, северян предупредили, что в горах возможен сход лавин. Все-таки покров сейчас ненадежный, в снегопад или ненастье с сильным ветром легко может сойти.

А если добавить еще нагрузку в виде катающихся лыжников и сноубордистов... Официально сезон еще не открыт, но северяне уже стали баловать себя активным отдыхом. Только вот делать это надо аккуратно.

- С начала периода произошло 47 сходов лавин, из них принудительно – 0. Семь за 7 ноября сошли на промплощадке АО «Апатит», - рассказали в ГУ МЧС по Мурманской области.

Жителям и гостям Мурманской области напоминают, что кататься можно только на оборудованных склонах. Покорение "диких" трасс заканчивается бедой. В январе этого года из-за легкомыслия погибла туристка из Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU