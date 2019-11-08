В Кандалакшском заливе заметили «Лох-Несское» чудовище

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-08T13:58:43+03:00

Вот так и выглядит Кандалакшская невидаль. Фото: Кандалакша: (---)ы и (+++)ы

Местные жители довольно часто наблюдают эту невидаль

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Согласно легендам в Шотландии в озере Лох-Несс живет чудовище, которое представляет собой черного змея огромных размеров. На поверхности озера время от времени появляются разные фрагменты его тела. Поймать Несси пытались много раз, но безрезультатно. Поэтому когда северяне заметили в Кандалакшском заливе выглядывающую из воды чью-то темную спину, конечно, сразу вспомнили о чудовище, обитающем в озере Лох-Несс.

- По аналогии с общеизвестным Лох-Несским чудовищем предлагаем вниманию Кандалакшскую невидаль, периодически всплывающую, а затем опять скрывающуюся в водах залива, - опубликовала фотографии местной «Несси» группа «Кандалакша: (---)ы и (+++)ы».

Выяснилось, что кандалакшане, действительно, довольно часто могу наблюдать неизвестного обитателя залива, который не спешат показаться из воды полностью, сохраняя интригу.

- Я сие часто наблюдаю и не могу определить, кто это. Ныряет, показывая все свое огромное туловище, - поделилась наблюдениями Татьяна Пац. – Подозреваю, что морж.

В качестве ближайших родственников Кандалакшской невидали также называют тюленей и белух.

ИСТОЧНИК KP.RU