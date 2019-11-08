2019-11-08T12:19:34+03:00
Происшествия

В Североморске командиру части дали 4 года за то, что за взятки прощал подчиненным дисциплинарные проступки

Капитана 1 ранга поймали в его кабинете, когда посредник передавал ему 100 тысяч рублей
Варвара РУСЛАНОВА
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Служители Фемиды оценили "отеческую заботу" командира части о подчиненных в 4 года лишения свободы.Служители Фемиды оценили "отеческую заботу" командира части о подчиненных в 4 года лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В войсковой части №40105 в столице северного флота командир установил для своих подчиненных правила: грубо нарушать дисциплину было можно, правда, не совсем безнаказанно - оплата за проступки исчислялась десятками тысяч рублей.

- В октябре 2015 года и ноябре 2018 года капитан 1 ранга простил трем военнослужащим грубые дисциплинарные проступки за 60 и 120 тысяч рублей соответственно. В начале марта уже этого года еще один подчиненный войсковой части проштрафился, да так, что ему грозило увольнение из вооруженных сил России. Командир передал ему через посредника, что готов оставить его на службе за определенную сумму, которую он должен был потратить на нужды части, - рассказывает старший помощник руководителя военно-следственного управления СКР по Северному флоту Александр Жуков.

26 марта сотрудники правоохранительных органов задержали капитана 1 ранга в его кабинете в тот момент, когда посредник передавал ему мзду в 100 тысяч рублей. В итоге мужчина стал фигурантом сразу двух уголовных дел, возбужденных по части 2 статьи 290 «Получение взятки в значительном размере» и части 1 статьи 285 УК РФ «Покушение на злоупотребление должностными полномочиями». Североморский гарнизонный суд приговорил командира части к 4 годам лишения свободы. Еще два года ему запрещено работать на государственной службе.

Посредник, передававший деньги, тоже не ушел от наказания – суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей. Правда, он активно сотрудничал со следствием и всяко способствовал раскрытию преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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