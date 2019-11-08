2019-11-08T11:56:02+03:00
Происшествия

Житель Полярных Зорь хотел купить дорогой автомобиль, но потерял на сделке больше миллиона рублей

Мужчина перевел продавцу деньги, не подозревая, что тот мошенник
Наталья ЛОБАНОВА
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Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Мошенники продолжают наживаться на доверчивых северянах, прикарманивая себе их тысячи, а иногда и миллионы рублей.

Так, в полицию обратился 30-летний полярнозорец, рассказав стражам порядка, что у него похитили крупную сумму денег.

Мужчина пояснил, что через знакомых узнал о человеке, который продает автомобили из ближнего зарубежья. Им оказался житель Владивостока. Северянин позвонил продавцу и договорился о покупке автомобиля, который стоил 1,15 миллиона рублей. Не задумываясь, северянин перевел всю сумму на указанный банковский счет.

Однако, по словам местного жителя, уже прошло около полугода, а новую машину он так и не увидел, и деньги тоже пропали без следа. Северянин понял, что его обманули и обратился в полицию.

- Сейчас возбуждено и расследуется дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «мошенничество». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. Установлено, что злоумышленник звонил с телефона, зарегистрированного в Приморском крае, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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