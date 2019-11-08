2019-11-08T09:38:29+03:00
Общество

Мы к вам за солью: Мурманск занял 49 место в рейтинге добрососедства

200 городов России оценивали местные жители
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Северян можно назвать дружелюбными людьми.Северян можно назвать дружелюбными людьми.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Помните советскую песню "В нашем доме поселился замечательный сосед"? Сложно представить жизнь без людей за стенкой. Но вот отношения с ними могут сложиться разные. А в Мурманске живут хорошие соседи?

Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты портала Domofond.ru провели ежегодное исследование. Результаты показали, как люди в российских городах ладят с соседями. За звание лучшего в этом плане города боролись 200 муниципалитетов.

Участникам опроса ставили оценки за утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые». Цифра «1» в шкале означает несогласие, число «10» - согласие. В каждом регионе страны определили средний балл. Результаты показывают, насколько горожане довольны отношениями с соседями.

Мурманск тоже попал в рейтинг. Столица Кольского Заполярья заняла 49 место из 200. Северяне оценили свои отношения с другими жильцами в среднем на 7,5 балла. Видимо, с прошлого года город стал менее добрососедским. В 2018 году Мурманск располагался на 28 строке из 200.

Лидером рейтинга традиционно стал Грозный. Второе место занял Северск (Томская область), третье - Гурьевск (Калининградская область). Замыкает таблицу городов Воркута - 200 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученый-химик из Апатитов победила в международном конкурсе ЮНЕСКО
В Североморске командиру части дали 4 года за то, что за взятки прощал подчиненным дисциплинарные проступки
Житель Полярных Зорь хотел купить дорогой автомобиль, но потерял на сделке больше миллиона рублей
В Мурманске два раза в неделю будут собирать штаб по уборке дворов и крыш
Старшего офицера Северного флота осудили за разглашение государственной тайны
В Мурманске работает посол Японии в России
Легендарный штурмовик, поднятый из озера в Мурманской области, полетел
Мурманская коррекционная школа срочно ищет волонтеров
В Мончегорске сварщик умер прямо на работе
В Килпъявре школа два месяца работал без лицензии
Для лечения мальчика из Мурманской области, которому собирали 20 миллионов рублей, нужны еще 3 миллиона
Новый директор совхоза «Тулома»: «Если бы ситуацию в совхозе нельзя было исправить, я не согласилась на эту должность ни за какие деньги !»
Задержанный на 10 часов рейс из «Шереметьево» в Мурманск отменили
В Мурманском колледже искусств появился уникальный клавесин авторской работы
Треску из Мурманска признали лучшей в России