Мы к вам за солью: Мурманск занял 49 место в рейтинге добрососедства

СЕГОДНЯ 09:38 2019-11-08T09:38:29+03:00

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Помните советскую песню "В нашем доме поселился замечательный сосед"? Сложно представить жизнь без людей за стенкой. Но вот отношения с ними могут сложиться разные. А в Мурманске живут хорошие соседи?

Чтобы ответить на этот вопрос, специалисты портала Domofond.ru провели ежегодное исследование. Результаты показали, как люди в российских городах ладят с соседями. За звание лучшего в этом плане города боролись 200 муниципалитетов.

Участникам опроса ставили оценки за утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые». Цифра «1» в шкале означает несогласие, число «10» - согласие. В каждом регионе страны определили средний балл. Результаты показывают, насколько горожане довольны отношениями с соседями.

Мурманск тоже попал в рейтинг. Столица Кольского Заполярья заняла 49 место из 200. Северяне оценили свои отношения с другими жильцами в среднем на 7,5 балла. Видимо, с прошлого года город стал менее добрососедским. В 2018 году Мурманск располагался на 28 строке из 200.

Лидером рейтинга традиционно стал Грозный. Второе место занял Северск (Томская область), третье - Гурьевск (Калининградская область). Замыкает таблицу городов Воркута - 200 место.

ИСТОЧНИК KP.RU