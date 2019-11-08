Старшего офицера Северного флота осудили за разглашение государственной тайны
Где, как не в армии знают, что рот надо держать на замке. Старший офицер 200 отдельной мотострелковой бригады Береговых войск Северного флота это правило нарушил, за что навлек на себя неприятности.
В марте 2017 года выяснилось что капитан доверил работу с документами, содержащими государственную тайну солдату срочной службы, у которого не было соответствующего допуска. И военнослужащий узнал секретные сведения.
- По оценке военных специалистов утечка сведений могла привести к негативным последствиям в области обеспечения военной безопасности. Вступил в законную силу приговор, вынесенный Северным флотским, - сообщили в УФСБ России по Северному флоту.
Суд признал офицера виновным по ч.1 ст.283 УК РФ «Разглашение государственной тайны» и назначил наказание - лишение свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком в 1 год. Капитан пытался обжаловать приговор в апелляционном порядке, однако безуспешно. Решением судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации жалоба осужденного и его адвоката оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU