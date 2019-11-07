В Мурманске работает посол Японии в России

СЕГОДНЯ 17:59 2019-11-07T17:23:17+03:00

В эти дни в правительстве Мурманской области принимают важных гостей. Фото: gov-murman.ru

Тоёхиса Кодзуки возглавил делегацию бизнесменов из страны восходящего солнца, которая впервые приезжает в Заполярье

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Умению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса привозить гостей в наш регион, можно только позавидовать. С марта, когда в Заполярье сменилось руководство, у нас побывали многие федеральные министры, представители крупных компаний и другие.

А теперь в Мурманск по приглашению Андрея Чибиса впервые приехала делегация японских бизнесменов, возглавляемая послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. Работать в Заполярье гости будут до 8 ноября.

- Деловая сессия станет одним из ключевых мероприятий программы визита делегации. Представители японских ведущих компаний, таких как корпорации Marubeni Corporation, Mitsubishi Motors Corporation, Hitachi, Sodeco и других представят свои презентации и поделятся с руководителями ведущих предприятий Мурманской области своими мнениями о перспективах сотрудничества с регионом, - уточнили в правительстве региона.

Визит, можно с уверенностью сказать, закончится выгодными для области контрактами. Напомним, скоро в Заполярье приедут представители компании "Яндекс".

ИСТОЧНИК KP.RU