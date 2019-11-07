В Мончегорске сварщик умер прямо на работе

СЕГОДНЯ 16:48 2019-11-07T16:42:33+03:00

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Несмотря на прописную истину, что к своему здоровью надо относиться максимально чутко, как часто мы просто отмахиваемся, почувствовав недомогание, даже не задумываясь, что в какой-то момент обычная ситуация может закончиться непоправимой трагедией. Именно так и произошло с жителем Мончегорска.

- На одном из предприятий города сварщик пошел на обед в подсобное помещение, почувствовал себя плохо и умер. Рабочие вызвали бригаду скорой помощи, но помочь их коллеги уже было нельзя. По предварительным данным, в смерти мужчины нет никакого криминала. В рамках доследственной проверки уже назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Татьяна Ковалева.

Погибшему было всего 44 года. По слухам, он пытался на ногах перенести инфаркт.

ИСТОЧНИК KP.RU