Мурманская коррекционная школа срочно ищет волонтеров

СЕГОДНЯ 17:19 2019-11-07T16:43:06+03:00

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Работа у сотрудников коррекционных школ в Заполярье далеко непростая. На их плечи ложится много забот о детях-инвалидах. Уставая морально, им также приходится утомляться физически. А все потому, что ребята с каждым годом растут, набирают вес и поднимать их, чтобы пересадить из коляски в коляску становится все сложнее. Поэтому Мурманская коррекционная школа №1 просит о помощи у сильных волонтеров.

- Уважаемые мурманчане, обращаюсь к вам с великой просьбой. В нашем образовательном учреждении обучаются маломобильные дети, дети-инвалиды (колясочники). Юные северяне растут, и вместе с этим растут и наши общие проблемы: ребята становятся с каждым годом все тяжелее. Мамы привозят в их школу и забирают, пересаживая из коляски в коляску, а с каждым днем это дается все труднее, - рассказывает в соцсетях директор Мурманской коррекционной школы №1 Светлана Павлова. - Педагоги и обслуживающий персонал очень стараются помочь мамам и бабушкам, но в основном у нас работают женщины, и эта нагрузка часто им не по силам. В помощь очень нужны сильные мужские руки.

Все неравнодушные северяне могут обговорить сотрудничество на добровольной основе или с устройством на работу со Светланой Павловой по телефону: 8 909-559-10-03.

ИСТОЧНИК KP.RU