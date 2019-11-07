В Килпъявре школа два месяца работал без лицензии

СЕГОДНЯ 16:16 2019-11-07T16:03:16+03:00

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Учебный год в школе Килпъявра начался с перемен. Образовательное учреждение присоединили к Междуреченской СОШ. Однако все необходимые документы в школе оформить в срок не успели и получили предписание прокуратуры.

- Дело в том, что после реорганизации необходимо повторно получать лицензию на здание, в котором идет учебный процесс. Этого мы делать не планировали, поскольку собирались восемь учеников из Килпъявра возить на школьном автобусе в Междуречье, - рассказывает начальник Управления образования администрации Кольского района Ирина Непеина. – После родительского собрания глава администрации Александр Лихолат принял решение пойти навстречу жителям Килпъявра и оставить ребят учиться в поселке.

Однако такое решение вышло властям боком. Получение лицензии на здание, что в Килпъявре по улице Небольсина, 12, - процесс не быстрый и требует получения заключения всех надзорных органов. Собственно говоря, этим сейчас и занимается администрации Междуреченской школы. Тем не менее, факт остается фактом – на момент проверки прокуратуры у образовательного учреждения лицензии не было. Постановления о возбуждении дел об административном правонарушении по части 1 статьи 19.20 КоАП России в отношении директора школы и юридического лица вынесены, а главе администрации Кольского района внесено представление устранить допущенное нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU