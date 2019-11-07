Задержанный на 10 часов рейс из «Шереметьево» в Мурманск отменили

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-07T18:28:38+03:00

Изменить размер текста: A A

«Молоко», окутавшее главную воздушную гавань Заполярья, надежно спрятало от глаз пилотов и здание аэровокзала, и взлетно-посадочную полосу. Напомним, именно из-за густого тумана рейс из столичного «Шереметьево» задержали на десять часов. Правда, двум другим бортам удалось приземлиться в Мурманске. Рейс же SU-1322 ждали к 11:30, но в итоге так и не дождались.

- По решению авиакомпании «Аэрофлот» рейс SU-1322 / SU-1323 отменены. Вместо них будут выполнены рейс SU-1772 / SU1773 по маршруту «Шереметьево» - Мурманск – «Шереметьево». Прибытие первого ожидается в 17:10, отправление – в 18:10, - сообщает официальный сайт аэропорта «Мурманск».

По словам коммерческого директора аэропорта «Мурманск» Марины Шуваловой, причина такого решения все та же – густой туман в воздушной гавани Заполярья. Это подтверждают и в самом «Аэрофлоте».

- Рейсы SU1320/1321 7 ноября отменены в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту «Мурманск» - из-за тумана видимость 200 метров, - отметил представитель авиакомпании. - Пассажирам отмененных рейсов предлагается без взимания дополнительной платы вынужденный возврат или переоформление билетов на последующие даты.Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота.

ИСТОЧНИК KP.RU