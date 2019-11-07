2019-11-07T13:39:27+03:00
Общество

Треску из Мурманска признали лучшей в России

Рыба из Заполярья получила российский "Знак качества"
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
В мурманской рыбе не обнаружили патогенные микроорганизмы и пестициды. Фото: pixabay.com.В мурманской рыбе не обнаружили патогенные микроорганизмы и пестициды. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Для Мурманска, как для города-порта, очень важно, чтобы его рыба была высокого качества и нравилась потребителям. И атлантическая треска из столицы Заполярья оказалась именно такой – продукт получил российский "Знак качества".

Эксперты приняли решение, проведя лабораторные испытания и дополнительные проверки производства. После анализа самым лучшим было выбрано филе и спинка трески двух рыбоперерабатывающих предприятий Мурманска.

- Вид рыбы соответствует заявленному на маркировке, токсичные элементы и патогенные микроорганизмы отсутствуют, также не выявлено пестицидов. Фактическая масса нетто рыбы соответствует заявленной. Помимо этого, треска не подвергалась разморозке, - сообщают на официальном портале Роскачества.

По словам экспертов, консистенция рыбы после размораживания мягкая, а если сварить - студенистая. Треска имеет светло-кремовый цвет и слабый йодистый запах, что ей и свойственно.

Сертификат качества выдали северным производителям на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманском колледже искусств появился уникальный клавесин авторской работы
Совхозом «Тулома» будет руководить многодетная мать и начальник одного из отделов министерства развития предпринимательства Мурманской области
В Мурманске родители оставили пятилетнего ребенка одного дома, а малыш чуть не вывалился из окна
В Мурманске вандалы разбили четыре стекла на остановке «Улица Журбы»
В Мурманске установят Микки Мауса, кота Леопольда, Тома и Джерри изо льда
Лично и без предупреждения: Глава региона нагрянул с инспекцией во дворы Мурманска
ДТП на юге Карелии: Житель Мурманска вылетел под фуру и погиб
Врач из Мурманской области предложил внести в национальный календарь прививок вакцинацию от вируса папилломы человека для девочек
Туман в аэропорту «Мурманск» задержал на 10 часов самолет из Шереметьево
Врачи и учителя Мурманской области получают одни из самых высоких зарплат на Северо-Западе
Местные Бонни и Клайд: в Мурманске искали молодую пару, укравшую пуфик
В Мурманске выступит победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий
В Мурманске сделают капитальный ремонт психоневрологического диспансера
В Оленьей Губе открыли мемориальную доску Герою России Денису Опарину
Житель Апатитов чуть не потерял работу из-за долга на малой Родине
«Разменная монета»: В Омской области прячут подростка, которого отец тайно хотел увезти в Мурманск
В Мурманской области ищут дом для двух парчовых сомов
Мурманчанина, сломавшего позвоночник полицейскому, оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Мурманске мать-одиночка четырех детей попыталась украсть 16 килограммов сыра
У дороги Кола - Серебрянские ГЭС нашли два снегохода без хозяев и брошенную лайку
В Мурманской области заработают сервисы "Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Учебник"