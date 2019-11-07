Треску из Мурманска признали лучшей в России

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-07T13:39:27+03:00

В мурманской рыбе не обнаружили патогенные микроорганизмы и пестициды. Фото: pixabay.com.

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Для Мурманска, как для города-порта, очень важно, чтобы его рыба была высокого качества и нравилась потребителям. И атлантическая треска из столицы Заполярья оказалась именно такой – продукт получил российский "Знак качества".

Эксперты приняли решение, проведя лабораторные испытания и дополнительные проверки производства. После анализа самым лучшим было выбрано филе и спинка трески двух рыбоперерабатывающих предприятий Мурманска.

- Вид рыбы соответствует заявленному на маркировке, токсичные элементы и патогенные микроорганизмы отсутствуют, также не выявлено пестицидов. Фактическая масса нетто рыбы соответствует заявленной. Помимо этого, треска не подвергалась разморозке, - сообщают на официальном портале Роскачества.

По словам экспертов, консистенция рыбы после размораживания мягкая, а если сварить - студенистая. Треска имеет светло-кремовый цвет и слабый йодистый запах, что ей и свойственно.

Сертификат качества выдали северным производителям на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU