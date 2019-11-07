2019-11-07T10:14:37+03:00
Происшествия

ДТП на юге Карелии: Житель Мурманска вылетел под фуру и погиб

56-летний мужчина умер в машине скорой помощи
Варвара РУСЛАНОВА
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От черной иномарки после столкновеняи с фурой осталась лишь груда железа. Фото: Госавтоинспекция КарелииОт черной иномарки после столкновеняи с фурой осталась лишь груда железа. Фото: Госавтоинспекция Карелии
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Федеральная трасса «Кола» в народе больше известна как Мурманское шоссе или дорога смерти. Такую печальную славу единственная дорожная артерия, соединяющая Кольский полуостров в остальной частью России, получила за большое количество страшных аварий. Спешащие домой северяне допускают ошибки, а трасса их не прощает. Очередное трагическое ДТП произошло на юге Карелии.

- 6 ноября в 23:15 на 314 километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» 56-летний водитель Nissan не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем Scania, - сообщает Госавтоинспекция Карелии.

За рулем вылетевшей под фуру легковушки был житель Мурманска. Удар оказался настолько сильным, что от черной иномарки осталась лишь смятая груда железа. Водитель еще дышал, когда на место аварии приехали спасатели и медики, однако спасти его не удалось – мужчина умер в машине скорой помощи. Обстоятельства страшной аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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