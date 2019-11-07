2019-11-07T10:14:01+03:00
Здоровье

Врач из Мурманской области предложил внести в национальный календарь прививок вакцинацию от вируса папилломы человека для девочек

Так в России хотят снизить заболеваемость раком шейки матки
Мария ПАШЕНКОВА
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ВОЗ включила вакцинацию от ВПЧ в свой календарь прививок в 2012 году.ВОЗ включила вакцинацию от ВПЧ в свой календарь прививок в 2012 году.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вирус папилломы человека (папилломавирус, ВПЧ) еще называют заразным раком. По данным ученых, с ними сталкивается до 90% сексуально активных людей – но в большинстве случаев это не приводит к серьезным последствиям.

Во многих регионах с болезнью решили активно бороться. Так, в Челябинской области девочек-подростков начнут массово прививать от ВПЧ. На это выделены деньги из местного бюджета. А врач из Заполярья предлагает и вовсе расширить практику на всю страну.

Заместитель главного врача по хирургии областного онкологического диспансера Роман Пономарев выдвинул идею включить в национальный календарь прививок вакцинацию от вируса папилломы человека девочек в возрасте 12-13 лет.

- От рака шейки матки каждый день в нашей стране погибает в среднем 18 женщин. Доказано, что в 90% случаев рак возникает вследствие инфицирования ВПЧ, единственным эффективным способом защиты от которого является прививка. Всемирная организация здравоохранения включила ее в свой календарь прививок в 2012 году. Если ввести ее в национальный календарь прививок, то в долгосрочной перспективе это поможет свести к минимуму заболеваемость раком шейки матки, а также огромным количеством предопухолевых заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы, - говорит Роман Пономарев.

Соответствующее предложение в ближайшее время направят губернатору Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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