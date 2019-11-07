Врачи и учителя Мурманской области получают одни из самых высоких зарплат на Северо-Западе

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-07T08:36:13+03:00

Мурманская область заняла третье место по оплате труда медработникам и преподавателям в школах. Фото: Алексей Мкртчян.

В среднем заполярным докторам платят 100 тысяч, а педагогам – 52 тысячи рублей

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Сколько бы заполярные врачи и учителя не удивлялись зарплате, что указывают в официальной статистике и которая не всегда совпадает с реальностью, показатели неизменно выдают, что оплата труда медработников и педагогов на высоком уровне!

Росстат опубликовал данные по зарплатам отдельных категорий работников соцсферы и науки за январь-сентябрь этого года. Согласно федеральным сведениям, жалованью мурманских учителей и врачей можно только позавидовать.

- Средняя зарплата педагогов в общих образовательных организациях Мурманской области составляет в нынешнем году 52 061 рубль. Средняя оплата труда северных врачей и медработников, имеющих высшее медицинское образование – 100 095 рублей, - сообщает Росстат.

Зарплата учителей по Северо-Западу больше только в Ненецком автономном округе – 79 831 рубль и в Санкт-Петербурге – 55 883 рубль. Если смотреть по России, то меньше всего платят в Северной Осетии - 21 999 рубль.

Подобная ситуация складывается и с зарплатами врачей. В Ненецком автономном округе медработники получают 166 728 рублей, а в городе на Неве – 108 154 рубля. Ну, и самая маленькая зарплата у докторов Северной Осетии – 44 769 рублей.

Самым высокооплачиваемым регионом страны стал Чукотский автономный округ. Здесь врачам платят 187 917 рубль, а учителям - 99 042 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU