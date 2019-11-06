Местные Бонни и Клайд: в Мурманске искали молодую пару, укравшую пуфик

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-06T17:21:24+03:00

Молодым людям так приглянулось яркое кресло, что они решили забрать его себе. Фото: скриншот видео

Северяне минуту посидели в кресле-мешке, а потом уволокли его на улицу

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Спасибо соцсетям - сейчас благодаря им можно найти кого угодно. Например, одноклассника, с которым не общался много лет. Нередко повод для поисков не самый приятный.

Так, в сообществе «Мурманск ДТП ЧП» на выходных появилось видео похищения мягкого кресла-мешка из офисного здания на ул. Подстаницкого, 1. Здесь расположены несколько организаций: многофункциональный центр, госархив, Региональный центр поддержки молодежных и добровольческих инициатив, Государственный фонд развития малого предпринимательства Мурманской области, бизнес-инкубатор Мурманский Областной центр Коренных Малочисленных Народов Севера, Фонд капитального ремонта и другие.

Авторы видео обратились к злоумышленникам, попросили их прислушаться к совести и вернуть кресло назад.

- Молодой человек и девушка решили присвоить себе мешок-пуфик, ситуация крайне неприятная. Если вы уже насиделись на нашем пуфике, который предназначен для посетителей, верните, пожалуйста, обратно! -написали владельцы кресла-мешка.

В комментариях к записи северяне окрестили похитителей Бонни и Клайдом местного разлива и присвоили им почетное место в Топе «самых неудачных воришек».

Судя по потому, что сейчас видел удалено, молодых людей, скорее всего, уже нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU