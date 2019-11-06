Местные Бонни и Клайд: в Мурманске искали молодую пару, укравшую пуфик
Спасибо соцсетям - сейчас благодаря им можно найти кого угодно. Например, одноклассника, с которым не общался много лет. Нередко повод для поисков не самый приятный.
Так, в сообществе «Мурманск ДТП ЧП» на выходных появилось видео похищения мягкого кресла-мешка из офисного здания на ул. Подстаницкого, 1. Здесь расположены несколько организаций: многофункциональный центр, госархив, Региональный центр поддержки молодежных и добровольческих инициатив, Государственный фонд развития малого предпринимательства Мурманской области, бизнес-инкубатор Мурманский Областной центр Коренных Малочисленных Народов Севера, Фонд капитального ремонта и другие.
Авторы видео обратились к злоумышленникам, попросили их прислушаться к совести и вернуть кресло назад.
- Молодой человек и девушка решили присвоить себе мешок-пуфик, ситуация крайне неприятная. Если вы уже насиделись на нашем пуфике, который предназначен для посетителей, верните, пожалуйста, обратно! -написали владельцы кресла-мешка.
В комментариях к записи северяне окрестили похитителей Бонни и Клайдом местного разлива и присвоили им почетное место в Топе «самых неудачных воришек».
Судя по потому, что сейчас видел удалено, молодых людей, скорее всего, уже нашли.
ИСТОЧНИК KP.RU