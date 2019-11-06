В Мурманске выступит победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий

СЕГОДНЯ 16:47 2019-11-06T16:47:14+03:00

В репертуаре иеромонаха Фотия есть и старинные романсы, и классика и даже современные песни. Фото: vk.com/murmansound_ru.

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Через пару дней мурманчан ждет очень интересное событие. Покорять столицу Заполярья своей новой концертной программой «Загадочная русская душа» приедет иеромонах Фотий. Прославился священнослужитель тем, что стал победителем телепроекта «Голос» в 2015 году, за него проголосовало 76% зрителей. Он покорил сердца миллионов людей своей простотой, искренностью и талантом.

- Насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, регент монастырского хора иеромонах Фотий исполнит на концерте в Мурманске песни на русском, сербском, норвежском, испанском и итальянском языках. В его репертуаре есть и старинные романсы, и русская классика, и современные эстрадные песни. Зрители смогут отправиться в настоящее путешествие во времени и пространстве, - рассказывают в Мурманской областной филармонии.

Концерт иеромонаха Фотия состоится в эту пятницу, 8 ноября, в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU