В Мурманске выступит победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий
Через пару дней мурманчан ждет очень интересное событие. Покорять столицу Заполярья своей новой концертной программой «Загадочная русская душа» приедет иеромонах Фотий. Прославился священнослужитель тем, что стал победителем телепроекта «Голос» в 2015 году, за него проголосовало 76% зрителей. Он покорил сердца миллионов людей своей простотой, искренностью и талантом.
- Насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, регент монастырского хора иеромонах Фотий исполнит на концерте в Мурманске песни на русском, сербском, норвежском, испанском и итальянском языках. В его репертуаре есть и старинные романсы, и русская классика, и современные эстрадные песни. Зрители смогут отправиться в настоящее путешествие во времени и пространстве, - рассказывают в Мурманской областной филармонии.
Концерт иеромонаха Фотия состоится в эту пятницу, 8 ноября, в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU