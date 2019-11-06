В Мурманске сделают капитальный ремонт психоневрологического диспансера

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-06T16:06:33+03:00

Здание, где сейчас находится психдиспансер, задумывалось как общежитие. Фото: Яндекс

На реконструкцию выделено более одного миллиона рублей

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В Мурманском областном психоневрологическом диспансере уже в ближайшее время проведут капитальный ремонт. Реконструкция здания на улице Свердлова, 2/4, обойдется в 1,4 миллиона рублей.

Планируется облагородить первый и второй этажи, а также лестницы. В помещении установят металлические дверные блоки, новые окна, отремонтируют крыльцо и крышу, заменят полы и потолки.

Ремонт в диспансере ждали давно. Ведь здание построили еще в 1969 году, да и вообще задумывалось как общежитие. В 1996 году прошла реконструкция и капитальный ремонт части помещений, когда диспансер только переехал сюда.

Сейчас 2-5 этажи помещения используются по назначению, на них расположены административные помещения, кабинеты врачебного приема, помещения обслуживающего персонала, Первый этаж не эксплуатируется.

Все работы должны быть закончены не позднее чем 28 февраля следующего года. Подрядчика выберут 7 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU