В Оленьей Губе открыли мемориальную доску Герою России Денису Опарину

СЕГОДНЯ 15:04 2019-11-06T15:04:31+03:00

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1 июля на подлодке АС-31, находившейся на задании в Баренцевом море, случился пожар. Он унес жизни 14 офицеров, в том числе капитана первого ранга Дениса Опарина.

Герой России (награжден посмертно) родился и вырос в населенном пункте Оленья Губа. Здесь офицера знают почти все... Этим летом встал вопрос, что школа №280, в которой учился Денис Опарин, может быть названа в его честь. Сейчас решаются все тонкости этого вопроса. А пока у стен школы открыли мемориальную доску в честь героя.

- Мы поименно вспомнили всех погибших подводников. Почтили память о них минутой молчания. Родственники, друзья, одноклассники и сослуживцы Дениса Опарина сказали много добрых слов в его адрес. В такие минуты понимаешь, что мужество случайным не бывает. Мужество - это воспитание, закалка и патриотизм. Наша главная задача сохранить память о таких воинах, воспитать будущие поколения александровцев на примерах наших самоотверженных и бесстрашных земляков, - рассказал глава ЗАТО Александровск Семен Кауров.

Напомним, не так давно в Оленьей Губе военные сами создали мемориал в память о трагедии на подлодке. Еще один такой есть в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU