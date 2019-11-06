Житель Апатитов чуть не потерял работу из-за долга на малой Родине

СЕГОДНЯ 14:44 2019-11-06T14:44:31+03:00

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Чаще всего от уплаты долга не получится скрыться, даже переехав в другой город. Кроме того, непогашенная задолженность может стать причиной проблем на работе. Такая ситуация произошла и с нашим соотечественником.

- Апатитчанин признали виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (статья 111 УК РФ). Суд обязал мужчину компенсировать моральный вред потерпевших в 300 тысяч рублей. Исполнительный лист поступила к нам, - рассказывают в пресс-службе Управления судебных приставов по Мурманской области.

Несмотря на то, что сотрудники ведомства предупредили северянина о негативных последствиях в случае невыплаты назначенного судом ущерба, он, очевидно, решил все равно отложить решение этой проблемы до лучших времен. Тогда судебные приставы выяснили, что должника есть водительское удостоверение. Чтобы простимулировать нарушителя к оплате долга, они временно ограничил пользование правами.

- Через некоторое время мужчина сам позвонил приставу и рассказал, что уехал в Тамбовскую область. Но из-за наложенного запрета его не берут на работу в автотранспортное предприятие. Боясь потерять место на новой работе, должник все же погасил долг и исполнительский сбор в полном объеме, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU